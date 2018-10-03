«Эдмонтон» победил в овертайме «Кёльн» в рамках NHL Global Series

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Кёльн» в предсезонном матче, который прошёл в рамках NHL Global Series. Встреча состоялась в Германии и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу канадской команды. Посещаемость игры составила 18 400 зрителей.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тобиас Ридер, Милан Лучич (в большинстве), Тай Ратти и Райан Строум, отличившийся в овертайме. Результативные броски в составе «Кёльна» на свой счёт записали Джейсон Акесон, Моритц Мюллер и Бен Хановски, реализовавший численный перевес.



Ранее в рамках NHL Global Series «Нью-Джерси» обыграл в гостях «Берн» со счётом 3:2 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Тейлор Холл.



Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 4 октября матчем между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс».

«Берн» — «Нью-Джерси» — 2:3 ОТ. Видеообзор матча в рамках NHL Global Series