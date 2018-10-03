Никитин: ЦСКА провёл тяжёлый матч, но использовал ошибки «Барыса»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал выездную победу (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». «Армейцы» продлили победную серию до семи встреч.



«Тяжёлая игра. Достаточно мастеровитых и опытных ребят в «Барысе» и у нас, поэтому обе команды использовали ошибки соперника. Мы использовали больше, потому и выиграли», — приводит слова Никитина официальный сайт казахстанского клуба.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а после перерыва «армейцы» открыли счёт стараниями Артёма Блажиевского, которому ассистировали Янник Хансен и Иван Телегин. На старте третьего игрового отрезка Павел Акользин восстановил равновесие, огорчив голкипера гостей Илью Сорокина. На 56-й минуте Сергей Андронов снова вывел вперёд московский клуб, но хозяева сумели сравнять счёт благодаря результативному броску Брэндона Боченски. Судьба противостояния решилась в овертайме, где победу «армейцам» принёс точный бросок Кирилла Капризова.

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