Овечкин: игра «Вашингтона» в плей-офф стала не просто сюрпризом, а почти шоком

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как команда шла к победе в Кубке Стэнли.



«Не знаешь, что может произойти в карьере. Может, тебя поменяют, а команда [уже без тебя] выиграет Кубок Стэнли. Конечно, было бы здорово достичь этого раньше, тем более у нас и прежние команды были выстроены именно для этого. Но всякий раз чего-то не хватало. А в прошлом году никто, включая, может быть, и нас самих, не ожидал, что «Вашингтон» сможет выиграть.



То, насколько хорошо мы играли в плей-офф, стало для всех не просто сюрпризом, а почти шоком. Все ребята понимали свою роль, понимали, что нужно делать для достижения результата. И сейчас, когда мы практически с той же командой начинаем новый сезон, есть повод смотреть вперед более оптимистично», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Подгузники — не для Овечкина. Александр проиграл конкурс отцов Главное, чтобы шайба слушалась.