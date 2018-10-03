Скабелка: Бойд — сильный хоккеист, но он отвык нести лидерскую ношу

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА.



«Хороший матч, игра понравилась. Как сказал коллега, мы сделали на одну ошибку больше. И я бы даже не сказал, что это ошибка. Опять подвело излишнее желание, там, наверное, не было надобности играть в тело в конце периода. Это удаление, наверное, смазало впечатление от всего матча. Хочу поблагодарить болельщиков: обстановка и поддержка были просто шикарными, чувствовалось, что играем дома. И, конечно, хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Были и хорошие моменты, и моменты, которые нужно улучшать. Но в целом благодарен ребятам за игру.

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Вижу ли положительную динамику у Бойда? Он сильный хоккеист, динамика будет. Парень отвык за прошлый сезон и начало этого нести лидерскую ношу, играть во всех ключевых моментах. Думаю, сейчас он быстро вернётся в это состояние», — цитирует Скабелку пресс-служба клуба из Астаны.