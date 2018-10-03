Мэттьюс: хочу кататься, как Макдэвид, и получать преимущество с первого шага

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сказал, что работает над улучшением катания.



«Я уже говорил, что цель — кататься, как Коннор Макдэвид. Но это не происходит за один вечер. Здесь очень важна механика. Хочется стать взрывным, получать преимущество с первого шага. Уже вижу разницу.



Мне пришлось этому учиться, особенно в первый год. Перед этим многие говорят, к чему готовиться, но пока не испытаешь на себе, в полной мере понять это невозможно. Понятно, за последние два года я изучил атмосферу и понял, чего ожидать. Тут уж как есть. Это хоккейная мировая Мекка. Все мелочи вырастают до крупных размеров. Мы сделаем всё возможное, чтобы справиться с этим как можно лучше», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2017/18 Мэттьюс провёл 62 матча в «регулярке» и записал на свой счёт 63 (34+29) очка при показателе полезности «+25».