Вихарев: никакой дрожи не было, с «Автомобилистом» можно играть

Нападающий «Адмирала» Денис Вихарев прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хорошая игра. Была возможность выиграть, ведь после первого периода счёт был равный. Свои ошибки и удаления привели к голам, было тяжело отыгрываться против такой команды, как «Автомобилист». В конце могли зацепиться, но чего-то не хватило. Будем думать, работать дальше.



Дрожь в коленках? Да какая дрожь, нужно выходить на любую игру и пытаться выиграть! Приезжал ЦСКА, сейчас приехал «Автомобилист» — со всеми этими соперниками можно играть. Просто нужно ещё более сконцентрированными выходить и доводить встречу до логичного завершения», — приводит слова Вихарева официальный сайт «Адмирала».

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