Форвард Крис Стюарт завершил карьеру спустя неделю после перехода в «Слован»

Нападающий «Слована» Крис Стюарт принял решение завершить спортивную карьеру, сообщает пресс-служба словацкой команды.



Такой выбор 31-летнего хоккеиста продиктован семейными обстоятельствами. В конце сентября Стюарт заключил однолетний контракт с командой из Братиславы, но при этом не явился в расположение клуба. Агент канадского игрока сообщил, что его клиент завершил карьеру.



В минувшем сезоне канадский нападающий защищал цвета «Миннесоты Уайлд» и «Калгари Флэймз». В общей сложности Крис сыграл 54 матча, забросив 10 шайб и сделав 6 результативных передач.



За карьеру в НХЛ Стюарт также выступал за такие клубы, как «Колорадо Эвеланш», «Сент-Луис Блюз», «Баффало Сэйбрз» и «Анахайм Дакс». За 10 сезонов в североамериканской лиге Крис сыграл 691 матч и набрал 332 (166+166) очка при 747 минутах штрафа и показателе полезности «-48».

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