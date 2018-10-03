Кузнецов: всякий раз переживаю, что проведу следующий сезон хуже предыдущего

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от нового сезона Национальной хоккейной лиги, который стартует в ночь на 4 октября.



«Знаете, на меня каждое лето нападает боязнь, что начнётся новый сезон и я проведу его хуже, чем предыдущий. Хочется постоянно развиваться, становиться лучше. Понятно, что все 82 игры выиграть тяжело, но менталитет должен быть таким, что сегодня мы выйдем и отдадим для победы всё, что у нас есть. Эта боязнь, что что-то пойдёт не так, меня и мотивирует. И эта дополнительная ответственность, которая на нас как на чемпионах сейчас лежит, — для меня это только лучше.



Я люблю, когда есть такое давление, когда от тебя требуют даже большего, чем ты показывал до сих пор. Ты вроде бы уже выжал из себя все соки, но в то же время тебе дают понять, что ты способен быть ещё лучше, и хотят от тебя большего, хотя объективно, может быть, и того уровня уже было достаточно. Но пока перед тобой ставят новые вызовы, это и есть та мотивация, которая спортсмену постоянно нужна», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Не спите уже сегодня. С кем наши начнут сезон в НХЛ Очень много россиян в первых звеньях.