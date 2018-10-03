Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями в связи с номинацией на приз «Лучшему вратарю НХЛ» по итогам прошлого сезона, который в итоге завоевал Пекка Ринне из «Нэшвилла».
«Номинация на «Везина Трофи» — это не вершина. Классно быть в топ-3 вратарей лучшей лиги. Да и вообще быть среди тех игроков, которые поехали на вручение номинаций, почувствовать атмосферу всего этого шоу, самого Вегаса, где проходило вручение. Хоть и не выиграл приз, всё равно это дорогого стоит.
Когда стану лучшим вратарём НХЛ? Моя цель — Кубок Стэнли. Персональные награды — это дополнительные бонусы.
Ходил ли в Вегасе в казино? Там невозможно не пойти. Играл первый раз в жизни, да и то, можно сказать, для галочки. Минут 20 поиграл, $ 100, и дальше пошёл. Я не азартный, меня не тянет. Но в Вегасе я остался в плюсе», — приводит слова Василевского «Спорт Бизнес Online».
Василевский: в Вегасе невозможно не пойти в казино, но я играл для галочки