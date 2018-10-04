«Вашингтон» — «Бостон»: Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в регулярном сезоне-2018/19.
В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» россиянин отличился в большинстве на второй минуте первого периода, сделав счёт 2:0. Всего в НХЛ Кузнецов отметился 266 (81+185) баллами за результативность в 341 матче.
После первого периода «Вашингтон» выигрывает со счётом 2:0.
Видео гола Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в 2018 году Кузнецов стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).
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