«Вашингтон» — «Бостон»: Овечкин открыл счёт своим голам в новом сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился своей первой заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Бостон Брюинз» (идёт 2-й период, 5:0) форвард забросил в большинстве во втором периоде на 25-й минуте, ассистентами выступили Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши.

Эта шайба стала первым результативным очком Овечкина в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1123 (608+515) баллами за результативность в 1004 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Овечкина доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).