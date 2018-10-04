Два очка Голдобина помогли «Ванкуверу» победить «Калгари»

В ночь на 4 октября мск в НХЛ стартовал новый сезон регулярного чемпионата.



«Ванкувер Кэнакс» в родных стенах одержал победу над «Калгари Флеймз» — 5:2. Российский нападающий хозяев Николай Голдобин набрал два очка. Забив гол и отдав результативную передачу, он заработал показатель полезности «+2», проведя на льду 7 минут 53 секунды. По два балла набрали Элиас Петтерссон (1+1) и Луи Эрикссон (0+2). Также отличились Брендан Лайпсик, Джек Виртанен и Тайлер Мотт. В составе «Калгари» забитыми шайбами отметились Мэттью Ткачук и Шон Монахан.

Голы с участием Голдобина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера».



В прошлом сезоне Николай принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, забросив 8 шайб и сделав 6 результативных передач при показателе полезности «-14».