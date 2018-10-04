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Два очка Голдобина помогли «Ванкуверу» победить «Калгари»

Два очка Голдобина помогли «Ванкуверу» победить «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В ночь на 4 октября мск в НХЛ стартовал новый сезон регулярного чемпионата.

«Ванкувер Кэнакс» в родных стенах одержал победу над «Калгари Флеймз» — 5:2. Российский нападающий хозяев Николай Голдобин набрал два очка. Забив гол и отдав результативную передачу, он заработал показатель полезности «+2», проведя на льду 7 минут 53 секунды. По два балла набрали Элиас Петтерссон (1+1) и Луи Эрикссон (0+2). Также отличились Брендан Лайпсик, Джек Виртанен и Тайлер Мотт. В составе «Калгари» забитыми шайбами отметились Мэттью Ткачук и Шон Монахан.

Голы с участием Голдобина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера».

В прошлом сезоне Николай принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, забросив 8 шайб и сделав 6 результативных передач при показателе полезности «-14».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2018, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
5 : 2
1:0, 0:0, 4:2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Петтерссон (Эрикссон, Голдобин) – 13:48 (5x5), 2:0 – Голдобин (Петтерссон, Эрикссон) – 41:52 (5x5), 3:0 – Лайпсик (Бигл, Гудбрансон) – 42:20 (5x5), 3:1 – Ткачук (Чарник, Хэнифин) – 43:08 (5x5), 4:1 – Виртанен (Саттер, Танев) – 45:46 (5x5), 4:2 – Монахан (Годро, Нил) – 48:08 (5x5), 5:2 – Мотт (Гранлунд) – 59:12 (en)
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