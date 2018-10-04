«Вашингтон» — «Бостон»: Маршан подрался с Эллером и рассёк ему голову

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» играл с «Бостон Брюинз». Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и закончилась со счётом 7:0.

На 54-й минуте форвард «Бостона» Брэд Маршан подрался с нападающим «Вашингтона» Ларсом Эллером. Датский форвард после своей заброшенной шайбы что-то сказал скамейке «Брюинз», и Маршан решил разобраться с Эллером. В ходе драки Маршан рассёк голову Ларсу, после чего заработал удаление до конца матча.

Видео драки можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил первый дубль в новом сезоне. Сначала россиянин на второй минуте встречи воспользовался ошибкой голкипера «Брюинз» Туукки Раска, а затем забросил во втором периоде после передач Джона Карлсона и Брейдена Холтби.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился первой заброшенной шайбой в новом сезоне. Также он поучаствовал в шестом голе своей команды, отдав голевую передачу на Карлсона.