Джон Таварес отметился заброшенной шайбой в дебютном матче за «Торонто»

В первой игре сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в родных стенах принимал «Монреаль Канадиенс» и одержал победу в овертайме со счётом 3:2.

Форвард «Торонто» Джон Таварес впервые вышел на лёд в составе команды в официальном матче и отметился заброшенной шайбой. Джон отличился на 39-й минуте встречи, результативные передачи записали на свой счёт Назем Кадри и Трэвис Дермотт.

Видео гола можно посмотреть на YouTube-канале НХЛ.

Напомним, Таварес не подписал новый восьмилетний контракт с «Айлендерс» до наступления 1 июля по североамериканскому восточному времени, после чего стал неограниченно свободным агентом. «Нью-Йорк Айлендерс» делал предложение Таваресу на общую сумму в $ 91 млн. В минувшем сезоне Таварес набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата.