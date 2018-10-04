Состоялась церемония поднятия чемпионского баннера «Вашингтона»

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги играл с «Бостон Брюинз». Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и закончилась со счётом 7:0. Перед матчем под своды домашней арены был поднят чемпионский баннер «Вашингтона».

Видео церемонии можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

В прошлом сезоне «Кэпиталз» впервые за 43 года существования стал обладателем Кубка Стэнли, в решающей серии турнира столичная команда обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1. Капитан «столичных» Александр Овечкин получил награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи».