Форвард «Вашингтона» Том Уилсон подаст апелляцию на 20-матчевую дисквалификацию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон, получивший 20-матчевую дисквалификацию, принял решение подать апелляцию. Хоккеист был удалён до конца предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз» (5:2) за удар в голову нападающему Оскару Сундквисту. Швед покинул лёд и больше не принял участия в игре. Предполагается, что он выбыл из строя на неопределённый срок.

«Я не буду комментировать это решение, потому что Том собирается подавать апелляцию. Было бы неправильно что-то говорить в такой момент», — сказал главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

Видео силового приёма Уилсона можно посмотреть на странице Sportsnet в YouТube.

В межсезонье Уилсон подписал новый контракт со «столичными» на шесть лет и $ 31 млн.



В прошлом сезоне Том провёл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф на счету игрока 5 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 21 встрече.