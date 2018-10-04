«Вашингтон» — Бостон» — 7:0. Видеообзор матча

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги играл с «Бостон Брюинз». Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и закончилась со счётом 7:0. Перед матчем под своды домашней арены был поднят чемпионский баннер «Вашингтона».

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил первый дубль в новом сезоне. Сначала россиянин на второй минуте встречи воспользовался ошибкой голкипера «Брюинз» Туукки Раска, а затем забросил во втором периоде после передач Джона Карлсона и Брейдена Холтби.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился первой заброшенной шайбой в новом сезоне. Также он поучаствовал в шестом голе своей команды, отдав голевую передачу на Карлсона.



Самым результативным игроком встречи стал нападающий Никлас Бекстрём, отдавший три голевые передачи. Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.