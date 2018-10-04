Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём достиг отметки в 800 очков в НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги играл с «Бостон Брюинз». Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и закончилась со счётом 7:0. Перед матчем под своды домашней арены был поднят чемпионский баннер «Вашингтона».

Одной из главных звёзд матча стал шведский форвард «столичных» Никлас Бекстрём, отметившийся ассистентским хет-триком. Благодаря трём результативным передачам 30-летний нападающий достиг отметки в 800 очков за карьеру в НХЛ. Уроженец Евле провёл 816 матчей, в которых забросил 209 шайб и сделал 593 результативные передачи при показателе полезности «+119».

Напомним, что статистика в плей-офф в североамериканской лиге учитывается отдельно.