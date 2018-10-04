Овечкин: все будут играть против «Вашингтона» жёстче, но мы наслаждаемся хоккеем

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал разгром «Бостон Брюинз» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Перед матчем под своды домашней арены был поднят чемпионский баннер «Вашингтона».

«Это было потрясающе, болельщики увидели кубок на льду, исторический момент для нас. Сегодня у нас было много эмоций, мы получали удовольствие. В матче мы показали, что обыграть нас будет непросто. Мы сразу забили, и соперник оказался в шоке. После этого мы играли в свою игру. Все будут играть против нас ещё жёстче, но, судя по этой игре, мы наслаждались хоккеем.

Лучшая часть церемонии? Всё! Было много болельщиков, они нас поддерживали. Они всё ещё празднуют, приятно видеть счастливых, улыбающихся людей. Всегда здорово побеждать. О том, что я буду кататься с кубком по льду, узнал прямо перед церемонией. Все наши эмоции при просмотре видео и поднятии баннера шли от сердца. Когда ты побеждаешь, то хочешь повторить и делать это каждый год. Будет непросто, но мы готовы», — сказал Овечкин в эфире ESPN.