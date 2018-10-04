Эрик Карлссон неудачно дебютировал в составе «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду уступил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 2:5. Матч проходил в «Эс-Эй-Пи-центре».

В составе «акул» дебютировал звёздный новичок Эрик Карлссон. Первый матч за новую команду не удался шведскому защитнику. Он провёл на льду 26 минут 48 секунд и заработал показатель полезности «-2». Эрик больше 3,5 минуты отыграл в большинстве, однако не сумел набрать очков. Карлссон отметился одним броском по воротам, одним силовым приёмом и двумя блокированными бросками.

28-летний швед— двукратный обладатель приза «Лучшему защитнику» Национальной хоккейной лиги, он был лидером «Оттавы» по набранным очкам на протяжении пяти последних сезонов.