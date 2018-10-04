Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги первого игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Лучшим игроком дня стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, отметившийся дублем во встрече с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). На счету Остона победный гол в овертайме.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал второй звездой. Российский форвард забросил две шайбы в матче с «Бостон Брюинз» (7:0).

Замкнул тройку лучших 19-летний нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, записавший на свой счёт гол и результативную передачу в поединке с «Калгари Флэймз» (5:2). Для Элиаса этот матч стал дебютным в НХЛ.