Мэттьюс: не могу представить, что пережил Таварес, теперь может просто играть

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал дебютный матч своего одноклубника Джона Тавареса, который отметился заброшенной шайбой во встрече с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).

«Уверен, что гол станет для Тавареса большим облегчением. Я не могу представить, что он пережил за последние три-четыре месяца, пока ждал дебютного матча. Было столько шумихи. Теперь может просто играть», — цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Напомним, Таварес не подписал новый восьмилетний контракт с «Айлендерс» до наступления 1 июля по североамериканскому восточному времени, после чего стал неограниченно свободным агентом. «Нью-Йорк Айлендерс» делал предложение Таваресу на общую сумму в $ 91 млн. В минувшем сезоне Таварес набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата.