Овечкин — о 20-матчевой дисквалификации Уилсона: это слишком много

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги дисквалифицировать форварда «столичных» Тома Уилсона на 20 матчей.
«Мне трудно что-то говорить сейчас, потому что я не хочу опережать события, но моё мнение, что это слишком много», — цитирует Овечкина Washington Post.
Видео силового приёма Уилсона можно посмотреть на странице Sportsnet в YouТube.
Напомним, Уилсон принял решение подать апелляцию. Хоккеист был удалён до конца предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз» (5:2) за удар в голову нападающему Оскару Сундквисту. Швед покинул лёд и больше не принял участия в игре. Предполагается, что он выбыл из строя на неопределённый срок.
Форвард «Вашингтона» Том Уилсон подаст апелляцию на 20-матчевую дисквалификацию