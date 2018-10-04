Вратарь сборной Канады в финале МЧМ-2011 завершил карьеру в 26 лет

Канадский голкипер Марк Висентин в своём «твиттере» объявил о решении завершить игровую карьеру в 26 лет.

Уроженец Уотердауна подавал большие надежды в начале карьеры. Марк был выбран «Финикс Койотс» в первом раунде драфта НХЛ под общим 27-м номером. Карьера Висентина пошла на резкий спад после финального матча молодёжного чемпионата мира 2011 года, когда сборная Канады упустила преимущество в три шайбы и уступила России. В сезоне-2013/14 Марк дебютировал в НХЛ, однако первый матч на уровне лиги так и остался единственным для Висентина. Следующий сезон хоккеист пропустил, после чего пытался пробиться в «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз», однако за два года сыграл только 14 матчей в АХЛ и 26 матчей в лиге Восточного побережья. Последним клубом в карьере Висентина стал венгерский «Фехервар».

Высшим достижением в карьере Висентина так и осталось серебро МЧМ-2011 и бронза МЧМ-2012.