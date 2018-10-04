Карлссон — о дебюте: это не было ужасно, по ходу игры мы действовали всё лучше

Защитник «Сан Хосе Шаркс» Эрик Карлссон после поражения от «Анахайм Дакс» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ прокомментировал дебютную игру за «акул».

«Мы играли не великолепно, но и не ужасно. По ходу игры мы действовали всё лучше и лучше. Именно это нам и нужно. Пусть это станет отправной точкой. Они забили красивый гол в большинстве, с этим мы ничего поделать не можем. Подобные вещи будут происходить», — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.

Карлссон провёл на льду 26 минут 48 секунд и заработал показатель полезности «-2». Эрик больше 3,5 минуты отыграл в большинстве, однако не сумел набрать очков. Карлссон отметился одним броском по воротам, одним силовым приёмом и двумя блокированными бросками.