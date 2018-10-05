Одержит ли «Сибирь» вторую победу в сезоне и другие матчи дня

Сегодня, 5 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:
Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ
— «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор»
— «Адмирал» — «Металлург» Мг
— «Амур» — «Автомобилист»
— «Сибирь» — ЦСКА
— «Салават Юлаев» — «Слован»
— «Авангард» — «Динамо» Р
Пройти опрос также можно на Playbuzz.
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