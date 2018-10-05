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Одержит ли «Сибирь» вторую победу в сезоне и другие матчи дня

Одержит ли «Сибирь» вторую победу в сезоне и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 5 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

— «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор»
— «Адмирал» — «Металлург» Мг
— «Амур» — «Автомобилист»
— «Сибирь» — ЦСКА
— «Салават Юлаев» — «Слован»
— «Авангард» — «Динамо» Р

Пройти опрос также можно на Playbuzz.

Ранее команда Александра Андриевского одержала победу в Подольске в матче с «Витязем» со счётом 4:3.

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