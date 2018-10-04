Метсола — о КХЛ: немного забавно, что СКА и ЦСКА могут подписать кого захотят

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола поделился своим мнением о Континентальной хоккейной лиге.

«Это хорошая лига, вторая в мире. Хорошо, что становится меньше команд и некоторые исключают. Я думаю, что это нужно для лиги и для повышения конкуренции. Если всего 30 команд, то последние пять в таблице лишние. Конечно, это значит, что станет меньше рабочих мест для хоккеистов, но думаю, что это во благо уровню игры.

Что скажу о СКА и ЦСКА? Немного забавно, что эти команды могут подписать, кого только захотят. Но мне об этом не нужно думать, потому что, даже если у них много хороших игроков, всё же им можно противостоять, это мы и видим в текущем сезоне. СКА начал не так хорошо, но они станут играть лучше к концу чемпионата. Даже с учётом этого их можно переиграть», — цитирует Метсолу RBTODAY.