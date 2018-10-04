КХЛ представила эскизы игровой формы Недели звёзд хоккея — 2019

Континентальная хоккейная лига представила эскизы игровой формы Недели звёзд хоккея — 2019, информирует официальный сайт лиги. Фирменный стиль третьей в истории НЗХ разработан на основе традиционной символики и достопримечательностей домашнего региона.

Татарстан был объявлен столицей третьей Недели звёзд хоккея 14 апреля 2018 года. В этот день состоялось подписание соглашения между Континентальной хоккейной лигой и республикой. Праздник пройдет сразу в трёх городах, где хоккей горячо любим жителями – Казани, Нижнекамске и Альметьевске. Старт неделе будет дан в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок Вызова МХЛ и Матч Звёзд ЖХЛ. Лучшие игроки КХЛ соберутся в Казани: 19 и 20 января в республиканской столице состоятся Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ. Параллельно праздничные мероприятия для болельщиков будут проходить в Альметьевске.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.