Кравец – главный тренер «СКА-Невы», Михалкевич и Горовиков покинули клуб

Главным тренером «СКА-Невы» назначен Михаил Кравец, занимавший до этого аналогичную должность в команде МХЛ «СКА-Варяги», которая в этом сезоне одержала под его руководством девять побед в 12 матчах регулярного чемпионата, расположившись на второй строчке таблицы Западной конференции.

Также в тренерский штаб команды войдёт Игорь Ефимов, уже работавший в статусе старшего тренера «СКА-Невы» в последних двух сезонах, информирует официальный сайт клуба.

Евгений Михалкевич покидает пост главного тренера «СКА-Невы». Также расторгнут контракт с тренером команды Константином Горовиковым. Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения Леонидовича и Константина Владимировича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.