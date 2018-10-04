Степан Захарчук продолжит карьеру в «Адмирале»

Самарский ЦСК ВВС на своём официальном сайте объявил, что защитник команды Степан Захарчук продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги. 31-летний игрок перейдёт в «Адмирал».

В нынешнем сезоне опытный защитник принял участие в шести матчах «регулярки» ВХЛ, забросив 2 шайбы и сделав 2 результативные передачи.

Сезон-2017/18 Степан начинал в составе казанского «Ак Барса». В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ Захарчук отдал две результативные передачи и набрал 31 минуту штрафного времени. На финише сезона Степан провёл шесть матчей за «Торпедо» из Нижнего Новгорода, отдал одну передачу и заработал 52 минуты штрафа.



Девять сезонов (с 2009/10 по 2017/18) он был одним из основных игроков «Ак Барса», провёл за команду 371 игру, набрал 74 (16+58) очка и 545 минут штрафа. В 2010 году стал обладателем Кубка Гагарина.



Отметим, что Захарчук является воспитанником самарской школы хоккея.