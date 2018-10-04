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Зуб: у СКА не бывает лёгкой прогулки, все команды выходят биться

Зуб: у СКА не бывает лёгкой прогулки, все команды выходят биться
Хоккей / КХЛ

Защитник СКА Артём Зуб поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи», который состоится сегодня, 4 октября. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Готовимся как обычно. Соперник хороший, будет настраиваться играть только на победу. Встречались с ними не так давно, знакомы уже. Будем стараться выйти с максимальным настроем. Установка одна – выиграть и выступать с максимальной самоотдачей. Все команды настраиваются в играх против нас, выходят биться. Ни с кем не бывает лёгкой прогулки.

День рождения? Ничего необычного не было – не только у меня день рождения был в этом году. Всех по очереди поздравляют. Обычный был день – потренировались, потом отдохнули», — цитирует Зуба официальный сайт клуба.

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