Зуб: у СКА не бывает лёгкой прогулки, все команды выходят биться

Защитник СКА Артём Зуб поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи», который состоится сегодня, 4 октября. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Готовимся как обычно. Соперник хороший, будет настраиваться играть только на победу. Встречались с ними не так давно, знакомы уже. Будем стараться выйти с максимальным настроем. Установка одна – выиграть и выступать с максимальной самоотдачей. Все команды настраиваются в играх против нас, выходят биться. Ни с кем не бывает лёгкой прогулки.

День рождения? Ничего необычного не было – не только у меня день рождения был в этом году. Всех по очереди поздравляют. Обычный был день – потренировались, потом отдохнули», — цитирует Зуба официальный сайт клуба.