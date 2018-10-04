«Сибирь» выменяла Комарова у СКА, взамен отдав права на Филипа Форсберга

Хоккейные клубы «Сибирь» и СКА произвели обмен, в результате которого в Новосибирск переходит 24-летний форвард Виктор Комаров, а Санкт-Петербург получает права на шведского нападающего Филипа Форсберга.



Комаров является воспитанником челябинского хоккея, но в КХЛ дебютировал в составе тольяттинской «Лады» в сезоне-2015/16, где сыграл 96 матчей, а затем перешёл в «Спартак», в котором провёл прошлый сезон (38 матчей в регулярном чемпионате с 12 (6+6) очками и два матча в плей-офф).



Летом 2018-го перешёл в СКА, но сыграть за питерский клуб Виктор так и не успел.



Всего в активе Комарова 136 матчей, в которых он отличился 24 раза и столько же ассистировал своим партнёрам.



Контракт Комарова действует до конца нынешнего сезона.