Дебур — о «-2» Карлсcона: Эрик был хорош, и «Сан-Хосе» многое удавалось

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур подвёл итоги встречи с «Анахайм Дакс» (2:5) и дал оценку дебютирующему в клубе защитнику Эрику Карлссону.



«У Карлссона было „-2“? Эрик был хорош. Нам многое удавалось. За всю игру мы позволили „Анахайму“ бросить в створ наших ворот 10-12 раз. Сами создали множество моментов. Но реализация страдала. Нам не удалось упрочить лидерство, когда была такая возможность, и вот что в таких случаях происходит», — приводит слова Дебура ESPN.



Карлссон провёл на льду 26 минут 48 секунд и заработал показатель полезности «-2». Эрик больше 3,5 минут отыграл в большинстве, однако не сумел набрать очки. Карлссон отметился одним броском по воротам, одним силовым приёмом и двумя блокированными бросками.

Карлссон — о дебюте: это не было ужасно, по ходу игры мы действовали всё лучше