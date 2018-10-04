Алексеев: неприятно получать травму на старте, хочется помочь «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев рассказал о травме, полученной на старте чемпионата.



«В начале сезона всегда травму неприятно получать. Ведь всё лето себя к чемпионату готовил. И сразу многое теряешь. Это обидно. Хотя, конечно, без дела я не сидел. Ещё больше двух недель назад кататься начал — вместе с Андреем Мироновым. Травмы — часть нашей работы. Умение поскорее восстановиться после них — тоже.



Вылезал на ворота со своего правого борта. И тут меня защитник в спину толкнул. Правая нога зацепилась за штангу, левая ушла в шпагат. В итоге МРТ потом показало разрыв мышцы, ну а сейчас… Раз врачи разрешили играть, значит всё нормально!



На трибуне вообще тяжело усидеть. Когда команда побеждает — тоже. Хочется просто начать играть. Ведь хоккей — дело всей моей жизни. Хотя я всё время находился рядом с командой, не чувствовал себя отдельно. Вот только помочь на льду не мог. А во всём остальном — старался поддержать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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