Коллинз: главное оружие СКА — большинство, отмечу ещё связку Дацюка и Гусева

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Шон Коллинз поделился мнением о переходе Континентальной хоккейной лиги на новую систему подсчёта очков.



«Думаю, что это создаст дополнительную конкуренцию в таблице. Пожалуй, это хорошо для лиги, потому что на путёвки в плей-офф будет претендовать ещё больше команд.



Старт сезона? Мы неплохо начали чемпионат, но потом была выездная серия, по ходу которой мы потеряли нить своей игры. Наша игра шла вверх-вниз, мы то выигрывали, то проигрывали. Хорошо, что сейчас выходим на правильный путь. Надеюсь, будем продолжать в том же духе.



Как можно обыграть СКА? Нам надо сыграть в свою игру и показать свой лучший хоккей, тогда мы сможем выиграть у этой команды. У СКА хорошая атака, особенно отметил бы Никиту Гусева и их связку с Павлом Дацюком. Из защитников можно выделить Патрика Херсли, у него хороший бросок. В целом их игра в большинстве – это главное оружие», — цитирует форварда официальный сайт клуба.