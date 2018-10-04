Рирден: возможно, некоторые лидеры «Вашингтона» плакали после матча с «Бостоном»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден подвёл итоги разгромной победы над «Бостон Брюинз» (7:0).



«Ради такого дня, как сегодняшний, я и моя семья принесли немало жертв. Это особенный день, который я уже никогда не забуду. Я был просто ошеломлен тем, что творилось на нашей арене перед началом матча. Увидеть на нашем льду Кубок, увидеть чемпионский баннер, возбуждение в глазах ребят — всё это незабываемо.



Было беспокойство, в каком состоянии команда выйдет на игру после всех этих эмоций, и мы немало говорили об этом заранее. Я очень горжусь нашими лидерами, которые сумели повести за собой остальных. Некоторые из них, возможно, даже плакали, но не могу сказать, что удивлен тому, с каким настроем они провели этот матч», — цитирует Рирдена официальный сайт лиги.

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