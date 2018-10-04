Стали известны составы команд на матч московского «Динамо» и казанского «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 октября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В состав казанского клуба после длительного перерыва вернулись Андрей Марков, Данис Зарипов и Андрей Попов.
«Динамо» М:
Бочаров (Ерёменко);
Зайцев — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;
Никулин — Волков, Индрашис — Закриссон — Алексеев;
Прибыльский — Койвисто, Кулёмин — Мозер — Макаров;
Меньшиков, Брюквин — Игумнов — Петунин, Панкратов.
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Юдин — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Батыршин — Абросимов, Зарипов — Попов — Глухов;
Яруллин — Марков, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Лямкин, Клинкхаммер — Бурмистров — Кара.
«Динамо» М — «Ак Барс»: в состав гостей вернулись Зарипов, Марков и Попов