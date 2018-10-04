Стали известны составы ХК «Сочи» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 октября, начало игры — в 19:30 мск.
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Йокипакка — Воробьёв, Подшендялов — Росен — Бочаров;
Овитю — Мусин, Шмелёв — Коллинз — Архипов;
Александров — Будкин, Рахимуллин — О`Делл — Старков;
Зборовский, Полунин — Точицкий — Капустин, Акмальдинов.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Карпов;
Хафизуллин — Белов, Кручинин — Бывальцев — Барабанов;
Рукавишников — Зуб, Кузьменко — Прохоркин — Кетов;
Сёмин, Дергачёв — Коскиранта — Плотников, Николаев.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Стали известны составы команд на матч «Сочи» — СКА