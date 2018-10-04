Стали известны составы команд на матч «Сочи» — СКА

Стали известны составы ХК «Сочи» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Сочи»:



Барулин (Шикин);

Йокипакка — Воробьёв, Подшендялов — Росен — Бочаров;

Овитю — Мусин, Шмелёв — Коллинз — Архипов;

Александров — Будкин, Рахимуллин — О`Делл — Старков;

Зборовский, Полунин — Точицкий — Капустин, Акмальдинов.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Карпов;

Хафизуллин — Белов, Кручинин — Бывальцев — Барабанов;

Рукавишников — Зуб, Кузьменко — Прохоркин — Кетов;

Сёмин, Дергачёв — Коскиранта — Плотников, Николаев.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19