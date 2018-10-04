Андерс Ли стал 15-м капитаном в истории «Нью-Йорк Айлендерс»

Нападающий Андерс Ли назван капитаном клуба «Нью-Йорк Айлендерс», информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги. Ли — 15-й капитан в истории клуба из Нью-Йорка, основанного в 1972 году. Ассистентами капитана в новом сезоне будут Джош Бэйли, Кэл Клаттербак и Эндрю Лэдд.



28-летний Ли выступает за «островитян» на протяжении всей игровой карьеры. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 нападающий принял участие в 82 матчах, сумев записать в свой актив 62 (40+22) балла при показателе полезности "-25" и 44 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17 минут за матч.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19