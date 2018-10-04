А. Свечников тренируется в четвёртом звене «Каролины» перед матчем с «Айлендерс»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс» занимается в четвёртом звене, сообщает официальный сайт команды. Напомним, что для 18-летнего хоккеиста эта встреча станет первой в НХЛ.



Свечников тренировался в одном звене с Лукасом Валлмарком и Джорданом Мартинуком. В третьем звене с Мартином Нечасом и Броком Макгинном тренируется другой российский форвард«Каролины» — Валентин Зыков.



Андрей Свечников был выбран «Каролиной» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2018 года под общим вторым номером. Ранее юный нападающий выступал за «Маскигон Ламберджэкс» в USHL и за «Бэрри Кольтс» в OHL.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19