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«Нефтехимик» упустил преимущество в три гола, но обыграл «Северсталь»

«Нефтехимик» упустил преимущество в три гола, но обыграл «Северсталь»
Хоккей / КХЛ

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене уступила нижнекамскому «Нефтехимику», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ. Подопечные Александра Гулявцева потерпели четвёртое поражение подряд.

К 41-й минуте гости лидировали в счёте в три шайбы, авторами точных бросков стали Дамир Шарипзянов, Эмиль Гарипов и Андрей Нестрашил. «Северсталь» сумела сравнять счёт: голы Даниила Вовченко, Дениса Куляша и Валерия Васильева уместились в промежуток длиной три минуты. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принесла шайба Йоонаса Няттинена.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2018, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 4
0:1, 0:1, 3:1, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Шарипзянов – 04:22 (5x5), 0:2 – Галимов (Падакин) – 34:26 (5x5), 0:3 – Нестрашил (Няттинен, Пуустинен) – 40:37 (5x4), 1:3 – Вовченко (Щербина) – 41:26 (5x5), 2:3 – Куляш (Яшин) – 42:33 (5x4), 3:3 – Васильев (Вовченко, Корнеев) – 43:47 (5x3), 3:4 – Няттинен (Полашек) – 61:05 (3x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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