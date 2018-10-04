«Нефтехимик» упустил преимущество в три гола, но обыграл «Северсталь»

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене уступила нижнекамскому «Нефтехимику», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ. Подопечные Александра Гулявцева потерпели четвёртое поражение подряд.



К 41-й минуте гости лидировали в счёте в три шайбы, авторами точных бросков стали Дамир Шарипзянов, Эмиль Гарипов и Андрей Нестрашил. «Северсталь» сумела сравнять счёт: голы Даниила Вовченко, Дениса Куляша и Валерия Васильева уместились в промежуток длиной три минуты. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принесла шайба Йоонаса Няттинена.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

