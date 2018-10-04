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«Спартак» в овертайме одолел минское «Динамо»

«Спартак» в овертайме одолел минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на домашнем льду переиграл минское «Динамо», встреча закончилась в овертайме — 4:3 ОТ.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Андрей Костицын и Анатолий Никонцев. Во втором периоде «Спартак» и «Динамо» также забили по голу: точные броски в свой актив записали Каспарс Даугавиньш и Денис Казионов. На старте третьего периода Андрей Костицын оформил дубль, выведя «Динамо» вперёд, но «Спартак» ответил голом Мартиньша Карсумса. Встреча перешла в овертайм, где Александр Хохлачёв принёс победу хозяевам — 4:3 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2018, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
4 : 3
1:1, 1:1, 1:1, 1:0
Динамо Мн
Минск
0:1 – Костицын (Лисовец, Павлович) – 07:32 (5x4), 1:1 – Никонцев (Провольнев, Трунёв) – 12:52 (5x5), 2:1 – Даугавиньш (Кутейкин, Хохлачёв) – 31:51 (5x4), 2:2 – Казионов (Пулккинен, Хауден) – 35:16 (5x5), 2:3 – Костицын (Лисовец, Хенкель) – 43:58 (5x5), 3:3 – Карсумс (Ганзл, Дыбленко) – 49:14 (5x5), 4:3 – Хохлачёв (Максвелл, Гончаров) – 60:17 (3x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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