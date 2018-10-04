«Спартак» в овертайме одолел минское «Динамо»

Московский «Спартак» на домашнем льду переиграл минское «Динамо», встреча закончилась в овертайме — 4:3 ОТ.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Андрей Костицын и Анатолий Никонцев. Во втором периоде «Спартак» и «Динамо» также забили по голу: точные броски в свой актив записали Каспарс Даугавиньш и Денис Казионов. На старте третьего периода Андрей Костицын оформил дубль, выведя «Динамо» вперёд, но «Спартак» ответил голом Мартиньша Карсумса. Встреча перешла в овертайм, где Александр Хохлачёв принёс победу хозяевам — 4:3 ОТ.

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