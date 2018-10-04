Бочаров: «Ак Барс» не так много создавал, Билялетдинов всегда играет от обороны

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2).



"«Ак Барс» сегодня не так много создавал. Ребята здорово помогали в защите. Во втором голе в наши ворота я даже не видел шайбу. Надо посмотреть видео и понять, как она залетела в ворота. Мне закрыли обзор, в последний момент успел сесть, но не зацепил.



Первый матч с новым главным тренером? Особо ничего не поменялось. Крикунов — динамовский человек. Особых изменений нет. По тактике кое-что есть, определённые поправки. В течение какого-то времени посмотрим, будут ли изменения. С Казанью всегда тяжело играть. Хоккей Билялетдинова всегда от обороны. Сзади надёжно, а в нападении там есть хорошие исполнители", — сказал Бочаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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