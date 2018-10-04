Крикунов: сразу обратил внимание, что «Динамо» плохо играет на вбрасываниях

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (2:1).



«В принципе, доволен игрой команды, единственное, не очень хорошо сыграли в третьем периоде, хоть и имели два опасных момента, которые надо было использовать. Два периода отыграли на равных, где-то надо было реализовать ещё одно большинство, но «Ак Барс» — непростая команда. Поблагодарил ребят за игру, но результата не добились. Если честно, думал, что будем выглядеть хуже, но вполне прилично отыграли. Очень сложный чемпионат, для такого чемпионата нужно иметь шесть равноценных звеньев. Соперник сегодня троих свежих игроков выставил, Зарипов забил. У нас такой возможности нет.



Шипачёв плохо играет на вбрасываниях? Не только Шипачёв, мы очень много проиграли вбрасываний в первом периоде. Это первое, на что я обратил внимание. Заниматься этим надо, подтянем. У меня такого никогда не было, чтобы моя команда в два раза уступала по вбрасываниям.



Игра Бочарова? Ну мы даём ему играть побольше, парень нормально выглядит. Молодой игрок, у него хорошие перспективы.



Нужно усиление состава? Хотим найти игрока на позицию легионера, много игроков просмотрели, к сожалению, везде уже чемпионаты начались. Взять игрока из НХЛ? Смотрели ребят, но мы в прошлом году в «Автомобилисте» и двукратного обладателя Кубка Стэнли привозили, но это не то. Надо брать игроков, которые тут поиграли. Российский хоккей не похож на тот хоккей. Мало кто начинает играть тут с первого захода. Не знаю, почему так происходит. Надо искать европейцев», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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