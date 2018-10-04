Тарасов: Крикунов внёс кое-что новое в «Динамо», а от баллонов никто не умирал

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2).



«Крикунов кое-что подсказал, что-то новое своё внёс. Ребята все старались, бились, но реализация нас подвела. Эмоциональный фон был хороший. Новый тренер, ребята хотят доказать и тренеру, и самим себе, что достойны места в составе. Два периода бились хорошо.



Нам не хватает реализации. Мы, нападающие, забили ноль голов за три игры. Большинства хватало, но мы не забили. С одной шайбой вряд ли выиграешь матч. Будем работать, постараемся исправить все ошибки. О матче с «Нефтехимиком» и встрече с Андреем Назаровым пока не думал. Нужно переварить прошедший матч, говорить о следующем нет смысла. Надо восстановиться, подготовиться к сопернику.



Если будут баллоны от Крикунова и у тренера такой подход, то будем делать. Никто от этого не умирал, ничего страшного нет. Многие срывали спину? У нас есть хорошие массажисты», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.