Зарипов: 400-я шайба очень вдохновила, не зря работал всю карьеру

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов после встречи с московским «Динамо» (1:2) рассказал о своём 400-м голе в чемпионатах России.



«400-я шайба? Очень хорошо, что добился таких высот. Такая круглая цифра говорит о том, что не напрасно велась работа в течение всей карьеры. Сегодняшняя шайба очень вдохновила, не собираюсь останавливаться, посмотрим, на сколько ещё хватит сил и сколько ещё шайб зайдёт от моих рук в ворота. Описать забитый гол?



Не люблю я это делать, оставлю для специалистов. Я пообещал перед игрой улучшить статистику? Всегда можно говорить, что есть уверенность, а по итогу выйти и всё мимо. Нужно выходить, стараться, что я сегодня и сделал», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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