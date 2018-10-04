Квартальнов: «Локомотиву» нужно помогать молодому вратарю, он нервничает

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» (4:3 Б).



«На протяжении многих игр пропускаем до безобразия одинаковые голы. Когда забросили шайбу, стали работать, завелись и перевернули эту игру, но, к сожалению, в концовке молодая тройка упустила соперника. Как уже говорил, нам надо учиться играть такие игры. На буллитах нам чуть больше повезло, Илья Коновалов дал нам шанс.



Насколько долго команда может доминировать, как сегодня в конце второго периода? Думаю, прошлый матч мы тоже играли хорошо. Если посмотреть заблокированные броски «Торпедо» и наши, то увидим, что они разнятся, а если посмотреть на начало игры, ещё больше разницы. Это значит, что мы стали делать определенные вещи, ребята самоотверженно находились на линии броска. Потом забили гол, и всё пошло. Могли больше забить, но соперник тоже играет здорово.



Почему у команды отсутствовала концентрация в начале матча? Нужно иметь концентрацию, уметь блокировать броски, давать вратарю шанс почувствовать игру, а потом он нам даст выиграть, как сегодня. Надо помогать вратарю, он молодой, нервничает, стал первым в команде. Вот когда будет делать эти вещи, тогда и будет всё хорошо. Когда Александр Салак вернётся в состав? Не знаю», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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