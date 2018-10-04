Зарипов: для игрока, который всегда был в основе, 1,5 недели без хоккея — долго

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после матча с московским «Динамо» (2:1) отметил, что не привык находиться вне заявки. Напомним, опытный хоккеист пропустил несколько игр по решению тренера.



«Чем занимался, пока не получал игровой практики? Тренировался по два раза в день, другого расписания и не ожидал. Хорошо поработал, результат на табло. Соскучился по хоккею, полторы недели прошло. Для игрока, который всегда проходил в состав, это долгий период без игры. Уходит практика, начало сегодня далось непросто, нужно было адаптироваться и подстроиться под темп команды.



«Мегаспорт»? Все ассоциации со сборной, хорошие эмоции. С большим удовольствием приехал сюда», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.