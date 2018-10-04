Немировски: «Локомотив» играл лучше, одно очко — это хорошо для «Торпедо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (3:4 Б).



«Хочу поздравить «Локомотив» с победой. У нас сложилась игра из двух частей. В первой играли хорошо, было движение, ребята делали то, что от них требуется. При счёте 2:0 мы плохо сыграли в большинстве, после этого всё изменилось. От этого пошла расслабленность, и «Локомотив» перехватил инициативу, начали двигаться, держать шайбу. Вторая часть у нас совсем не получилась, но хорошо, что смогли в конце забить, сравнять счёт. «Локомотив» играл сегодня лучше, хорошо, что набрали хотя бы очко.



Почему в воротах был Тихомиров? Мы планировали его сегодня поставить, к тому же Костин пару дней назад плохо себя чувствовал. На чем основывались при выборе игроков на буллитах? Мы обрабатываем и смотрим это на тренировках, к сожалению, в этот раз не получилось», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Торпедо»