Назаров: «Нефтехимику» немного повезло в овертайме

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги выигранного матча с «Северсталью» (4:3 ОТ).



«Была интересная игра. Обе команды бились, хотели победить. Нам немножко повезло в овертайме. Считаю, что болельщики всегда рады такому хоккею. Мы рады победе, готовимся к следующему матчу», — приводит слова Назарова официальный сайт «Северстали».



Череповецкая «Северсталь» на домашней арене уступила нижнекамскому «Нефтехимику», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ. К 41-й минуте гости лидировали в счёте с разницей в три шайбы, авторами точных бросков стали Дамир Шарипзянов, Эмиль Гарипов и Андрей Нестрашил. «Северсталь» сумела сравнять счёт: голы Даниила Вовченко, Дениса Куляша и Валерия Васильева уместились в промежуток длиной три минуты. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принесла шайба Йоонаса Няттинена.